Cronaca

Turbigo, bloccato il rave party lungo il Ticino

Soddisfatto il sindaco Fabrizio Allevi, che ha ringraziato le forze dell'ordine; identificate 50 persone.

Turbigo, bloccato il rave party lungo il Ticino
Turbigo
Pubblicato:

Un’operazione durata più di 8 ore e che ha visto impegnata la Polizia Locale di Turbigo, i Carabinieri del Comando Compagnia di Legnano, il Parco del Ticino e la Protezione Civile del Parco del Ticino.

Bloccato un rave party nei boschi e lungo le sponde del fiume Ticino in località Tre Salti a Turbigo

A raccontare con soddisfazione l'esito dell'operazione è stato il sindaco Fabrizio Allevi.

Tutto è partito dalla serata di ieri e nelle prime ore della mattinata di oggi a seguito di diverse segnalazioni di alcuni cittadini. Contattato anche personalmente mi sono subito attivato per informare il Comando Carabinieri di Legnano, per poi, coordinato dall’assessore Davide Cavaiani assieme alla nostra Polizia Locale, dare inizio al tempestivo intervento sia nel centro paese, sia in alcune aree periferiche e sul luogo specifico del rave dove sono state identificate oltre 50 persone, per la maggior parte già con precedenti penali, che sono state denunciate all’Autoritá Giudiziaria, mentre per altri è scattato anche il divieto di ingresso a Turbigo. Non solo, durante l’attività sono stati sequestrati impianti audio, generatori di corrente, tende e altro materiale per bivaccare nel territorio. Perché il rave, cominciato nella notte di ieri, avrebbe dovuto proseguire anche oggi e domani. Un ringraziamento alla Polizia Locale, ai Carabinieri, al Parco del Ticino e alla Protezione Civile per la brillante operazione. E grazie a quei cittadini che ci hanno tempestivamente segnalato la situazione, così da consentire alle Forze dell’ordine di agire celermente.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151