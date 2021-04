Tante le cadute in bici: gli interventi dei soccorritori

Tante le cadute in bici avvenute questa mattina, domenica 25 aprile 2021: poco fa gli interventi dei soccorritori a Bollate e Robecco sul Naviglio.

Caduta da bici: ambulanza a Bollate

La chiamata è arrivata intorno alle 10.50 di stamani, domenica 25 aprile: una persona era caduta dalla sua bici in via Galileo Ferraris a Bollate. Sul posto, in codice giallo, è giunta un’ambulanza da Arese. Allertati anche gli agenti della Polizia Locale. I sanitari hanno soccorso il ciclista, un uomo di 66 anni, e lo hanno portato in ospedale in codice giallo.

Altro intervento a Robecco

Intorno alle 11 di oggi, domenica 25 aprile, è poi giunta un’altra ambulanza lungo la Provinciale 117 sempre per una caduta in bici. Anche in questo caso, i soccorritori sono giunti in codice giallo. Per fortuna il ciclista, un uomo di 54 anni, sta bene ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Altri incidenti in bici a Settimo e Lainate

Tra ieri, sabato 24 aprile, e oggi, domenica 25, i soccorritori sono dovuti intervenire sia a Settimo che a Lainate. A Settimo, stamani, per una caduta di una 39enne. A Lainate, ieri, invece, per un incidente: il 28enne coinvolto per fortuna non era in gravi condizioni.