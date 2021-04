Caduta da bici a Settimo: arrivano i soccorsi

Era poco prima delle 9 di stamani, domenica 25 aprile 2021, quando sono stati allertati i soccorsi per aiutare una ciclista in via Guglielmo Reiss Romoli a Settimo Milanese caduta dalla sua bici.

Aggiornamento delle 9.45

La 39enne per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, ma l’ambulanza presente sul posto la sta trasportando in ospedale, sempre in codice giallo, in questi minuti.

Caduta da bici: allertati i soccorsi

In via Guglielmo Reiss Romoli sono giunti i soccorsi in codice giallo per aiutare una donna di 39 anni caduta dalla sua bici. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi e i sanitari stanno prestando i primi soccorsi proprio in questi minuti. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico.