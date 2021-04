Incidente per un ciclista a Lainate

Incidente per un ciclista in via Delle Alpi a Lainate: è successo intorno alle 10.20 di oggi, sabato 24 aprile 2021.

L’aggiornamento delle 11

A essere rimasto coinvolto è un ragazzo di 28 anni. Per fortuna non è grave e i soccorsi giunti in via Delle Alpi a Lainate lo stanno trasportando in ospedale in codice verde.

Allertati i soccorsi

Sul posto per soccorrere il ciclista rimasto vittima di un incidente un’ambulanza, giunta in codice giallo, in via Delle Alpi. Allertati, per capire la dinamica di quanto accaduto, anche gli agenti della Polizia Locale di Lainate. Al momento sono in corso le operazioni dei sanitari.