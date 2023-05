Allarme marmitte: ne rubano una al giorno

Solo nell’ultima settimana, ben sei residenti a Bollate (a quanto ne sappiamo) sono stati vittime di furto della marmitta catalitica.

Allarme marmitte

Immaginatevi di uscire da casa la mattina per andare al lavoro ed entrare in auto come al solito. Immaginatevi, poi, di sentir provenire dall’auto un rumore anomalo, un borbottio dai bassi fondi del mezzo.

Siete costretti, così, a spegnere l’auto e vedere cosa è successo: il mezzo, però, non riporta alcun tipo di danno visibile. L’auto, però, non può circolare. Sarà solo il carrozziere, quando la posizionerà sul ponte, a capire cosa è successo: è stata esportata la marmitta catalitica.

Almeno sei furti negli ultimi giorni

Solo nell’ultima settimana, ben sei bollatesi (a quanto ne sappiamo) hanno vissuto un’esperienza del genere.

Un fenomeno che ha coinvolto la città e che negli ultimi mesi non si è mai arrestato ma che ha raggiunto un picco esponenziale negli ultimi giorni. Dall’anno scorso, sempre in questo periodo, era stata presa di mira la zona di via Aquileia a Baranzate. Poco dopo, invece, era stato colpito l’ex Consigliere comunale leghista Francesco Matera, che aveva parcheggiato l’auto a due passi dalla Tenenza dei Carabinieri ma malgrado questo i ladri non si sono fatti scrupoli a portar via la marmitta. Un business, questo, che fa fruttare migliaia di euro grazie al palladio e al rodio contenuto nei pezzi rubati.

I casi noti

Il 25 aprile scorso è stata colpita una Toyota Auris in piazza Papa Giovanni XXIII, il 26, invece, due auto sono state cannibalizzate in via Bembo e in via Piemonte.

Il 28 aprile, poi, vittima di questi soggetti il proprietario di un’altra Toyota Auris che era parcheggiata in via Fleming.

Nella notte dell’1 maggio, invece, sono state colpite un’Audi e una Mercedes Gle.