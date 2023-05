Scontro tra camion e moto, paura per il centauro

Scontro tra camion e moto ad Olcella, frazione di Busto Garolfo.

Camion contro moto, paura sulla strada

La paura è stata tanta e le condizioni del centauro sembravano gravissime. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 maggio 2023, a Busto Garolfo. Non erano ancora le 13.30 quando in via Montebello, sul territorio della frazione di Olcella, si è verificato l'incidente: da una parte una moto con in sella un 47enne, di Legnano, dall'altra un camion. L'impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, è stato abbastanza forte e il centauro è rimasto a terra.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata subito l'ambulanza della Croce bianca di Legnano insieme all'automedica dell'ospedale e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Gli occhi erano puntati sul motociclista che sembrava ferito in maniera grave: il 47enne, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice verde.