Per evitare un gatto cade rovinosamente a terra: ciclista trasportato in codice rosso

Un uomo di 56 anni è finito in ospedale in codice rosso oggi, 4 maggio, dopo essere caduto di bicicletta a Cusago per evitare di investire un gatto.

Tenta di evitare un gatto, cade e finisce in ospedale

Grave incidente per un 56enne che stava transitando lungo via per Cisliano quando, forse per evitare di investire un gatto, si è ribaltato con la propria bicicletta facendo un volo di 180 gradi battendo violentemente il petto. I primi ad assisterlo sono stati dei ciclisti di passaggio, tra cui erano presenti due medici: sul posto sono poi arrivate l'ambulanza e l'automedica in codice rosso.

L'uomo non ha mai perso i sensi ma i forti dolori al petto hanno spinto i sanitari a trasportarlo in codice rosso all'Humanitas di Rozzano.