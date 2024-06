Va al bar con il coltello, denunciato. E' successo a Nerviano.

Al bar col coltello

Lo si è visto ancora a spasso nel centro cittadino con un coltello di 20 centimetri appeso alla cintura. Ed è anche entrato in un bar, con quella lama bene in mostra. E' quanto successo mercoledì a Nerviano. L'uomo, 66 anni e residente in paese, è stato infatti notato così nella centralissima zona di Piazza Italia.

L'arrivo dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Nerviano, che hanno rintracciato l'uomo in un bar. Per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di arma da taglio. Lo stesso uomo era stato denunciato per lo stesso motivo qualche mese fa.