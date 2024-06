Creano scompiglio e rompono il finestrino della pattuglia dei Carabinieri

Rompono il finestrino della pattuglia dei Carabinieri: caos a Legnano.

Notte di caos quella che si è vissuta a Legnano. Erano circa le 2 quando i Carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in Corso Magenta dove era stata segnalata la presenza di due uomini che stavano importunando i passanti. I militati, giunti sul posto, li hanno subito trovato: si trattava di due 30enni, entrambi cubani, ubriachi che, per non essere identificati, hanno aggredito i Carabinieri ingaggiando una breve colluttazione. Uno dei due 30enni, mentre stava per essere portato in caserma, ha rotto il vetro dello sportello posteriore destro della pattuglia. Uno dei due, inoltre, è risultato essere in possesso di un coltello a serramanico.

Gli arresti

I due sono stati arrestati per resistenza, lesioni, danneggiamento e porto abusivo di armi. In ausilio dei militari era arrivata anche una volante della Polizia di Stato.