Inizio di settimana difficile per le comunità di Magenta e Sedriano per due rapine che hanno turbato molto la tranquillità delle due città del Magentino avvenute nella giornata di ieri, lunedì 3 giugno.

Due rapine in posta e farmacia tra Magenta e Sedriano

La prima si è verificata di primo mattino, alle 8.30 quando due malviventi a volto coperto da due caschi integrali hanno fatto irruzione all'ufficio postale di Pontevecchio. I due rapinatori hanno minacciato i dipendenti facendosi consegnare contanti. Una volta arraffato il denaro poi i due sono saliti in sella ad una motocicletta ed hanno fatto perdere le loro tracce. Immediata la chiamata ai Carabinieri che sono arrivati sul posto ed ora stanno indagando per cercare di risalire ai responsabili.

Il colpo in farmacia

Scena simile poi quella accaduta invece a Sedriano attorno a mezzogiorno. Una manciata di minuti dopo le 12 due malviventi armati di coltello e volto coperto sono entrati dentro la farmacia di via San Massimo. I due rapinatori hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare i contanti. Terminata la rapina hanno preso una bici e sono scappati. Anche su questa vicenda indagano i Carabinieri che sono stati allertati poco dopo i fatti ed immediatamente si sono recati in città per ricostruire la vicenda e mettersi subito sulle tracce dei malviventi.

Al momento non è ancora chiaro se i malviventi che hanno colpito in posta e in farmacia siano gli stessi. Spetterà proprio alle indagini dei militari fare chiarezza. Per questo motivo i Carabinieri stanno già visionando i filmati delle telecamere di sicurezza per cercare di identificare i malviventi.