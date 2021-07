Aggressione, incidente e malore SIRENE DI NOTTE

Aggressione, incidente e malore: ecco cosa è successo nella notte sul nostro territorio.

Aggressione e incidente

Notte di lavoro per i soccorritori impegnati nella nostra zona. Episodio di violenza a Legnano: è successo questa notte a Legnano. Per cause ancora da chiarire, un 24enne è rimasto ferito in via Roma. Erano circa le 2. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane è stato portato alla Mater Domini di Castellanza in codice verde.

Incidente stradale a Parabiago: è successo stanotte poco prima delle 2.30. Due auto si sono scontrate in Viale Lombardia. Una persona è rimasta ferita: si è trattato di un 41enne. Sul posto, in codice giallo, l'ambulanza della Croce Bianca di Legnano e i Carabinieri. L'uomo è stato poi trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

Anche un malore

Malore a Magenta: erano circa le 20.30 in via Rossini. A non sentirsi bene è stata una donna di 48 anni che si trovava in un ufficio. Sul posto la Croce Bianca di Magenta che l'ha trasportata all'ospedale cittadino in codice verde.