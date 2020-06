Aggredito e colpito con una bottiglia in testa: è successo ieri sera a Legnano. Ancora momenti di paura in città.

Aggredito e colpito con una bottiglia in testa

Serata movimentata nell’Oltrestazione a Legnano. Un giovane è stato inseguito e aggredito. Tutto è successo intorno alle 23. Un 36enne, originario del Bangladesh, è stato inizialmente aggredito nella zona della stazione ferroviaria. Poi ha cercato di fuggire percorrendo la via Venegoni ma è stato raggiunto e nuovamente picchiato. Qualcuno lo ha anche colpito alla testa con una bottiglia. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane ha riportato alcune ferite ed è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. I militari sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Da ricordare che in queste settimane le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli in città, soprattutto nelle ore serali e notturne: nello scorso weekend i Carabinieri avevano arrestato un uomo che era entrato in un ristorante armato di due coltelli per affrontare un gruppo di giovani e la Polizia di Stato ha dato il via all’operazione “Movida Sicura” per prevenire violenze e schiamazzi.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE