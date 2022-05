Aggredisce gli agenti della Polizia Locale: arrestato.

Violenza al Comando

Sarà giudicato dal Tribunale di Busto Arsizio il 50enne che intorno alle 16.30 di ieri, lunedì 16 maggio 2022, si è presentato al Comando della Polizia Locale di corso Magenta in preda a un evidente stato di alterazione urlando frasi sconnesse e di minaccia nei confronti degli operatori di polizia locale. Dopo aver cercato di forzare il cancello di ingresso, l’uomo si è scagliato contro gli agenti che erano nel frattempo intervenuti aggredendoli e colpendoli ripetutamente a mani nude. Dopo una breve colluttazione, il 50enne è stato ammanettato e tradotto nella cella di sicurezza del Comando. La persona è di nazionalità italiana e risiede in centro a Legnano. Due agenti hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso: hanno riportato entrambi lesioni, giudicate guaribili rispettivamente in quattro e sette giorni.