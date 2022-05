Rubato il pulmino dei disabili

Non è la prima volta

Il mezzo della Uildm di Legnano è sparito nella notte dalla sede dell'associazione. L'appello del presidente Lo Bianco: "Aiutateci a comprarne un altro".

Rubato il pulmino della Uildm Legnano.

Rubato il pulmino per il trasporto di disabili e anziani

A dare notizia dell'ennesimo odioso furto è il presidente dell'associazione Luciano Lo Bianco. "Ci risiamo! Questa notte ci hanno rubato ancora una volta un pulmino. Era all’interno del Parco ex Ila, con il portone regolarmente chiuso, almeno fino alle ore 20 di ieri sera domenica 15 maggio 2022. Alle ore 7 di questa mattina 16 maggio il mezzo non c’è più e quindi è stato rubato. Non abbiamo parole per definire chi compie atti del genere. Per noi è una grossa perdita e stiamo facendo l’impossibile per dare risposta a tutti i trasporti già programmati per le persone con disabilità e per gli anziani. Domandarsi il perché di queste azioni a volte è superfluo poiché i disvalori che imperano in questa società rendono plausibile qualsiasi gesto come cercare di promuovere la pace vendendo armi. Se si iniziassero a seguire gli insegnamenti del Vangelo attraverso le parole di Papa Francesco, forse si inizierebbe a capire come ci si deve comportare se si vuole una società più giusta e di vera pace e nella quale prima di arrivare a rubare, seppure per necessità, si chiede aiuto. Aiutateci ad acquistare un altro mezzo, anche usato, per poter continuare a svolgere i trasporti richiesti. Grazie".