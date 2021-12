Addio a "Gnappo", il cantante dei Ciapa No

TERRITORIO IN LUTTO

Originario di Garbatola di Nerviano, portava sui palchi la musica popolare e di sinistra; attivo anche al fianco dei sindacati e dell'Anpi

Addio a "Gnappo" (Damiano Zorzo), cantante della band folk popolare combattente dei Ciapa No e figura di primo piano della sinistra dell'Altomilanese, Rhodense, Abbiatense e Magentino.

La notizia ha lasciato tutti increduli: Damiano Zorzo, per tutti "Gnappo", 37 anni, è venuto a mancare nella notte nella sua abitazione di Arluno a causa di un malore. Originario di Garbatola (frazione di Nerviano) nella quale era cresciuto, era molto conosciuto per essere il cantante e leader dei Ciapa No, band "folk popolare resistente" della zona che univa il ricordo della canzone popolare milanese e quelle della Resistenza. Lui, tra gli altri, ad aver fondato il collettivo "Oltre il ponte" di Nerviano, poi "La sciloria" a Rho, lui e amici ad aver dato il via alla Corte popolare di Terrazzano di Rho (che recentemente ha compiuto 10 anni). E poi, oltre all'impegno tra le fila della sinistra e dell'Anpi di tutta la zona (dall'Altomilanese fino all'Abbiatense, Magentino e Rhodense) l'impegno al fianco dei sindacati per la difesa dei diritti dei lavoratori.

I ricordi