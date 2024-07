"Addio Bara, ti ricordiamo con profondo affetto"

Lutto anche a Mesero per il ribaltamento di Casorezzo, a seguito del quale sono deceduti due giovani: il 24enne Bara Modou Diop e il 23enne Ismaila Cissé.

Il cordoglio del Vela Mesero per Bara Diop, una delle vittime dell'incidente di Casorezzo

L'incidente stradale avvenuto sulla Sp 149 alle 4 di domenica 28 luglio è costato infatti la vita a un ex giocatore del Vela Mesero. Si tratta di Bara Modou Diop, nato a Magenta e residente a Inveruno. La società sportiva ha affidato il proprio cordoglio a un post sulla propria pagina facebook:

"Una di quelle notizie che non vorremmo mai dare: a seguito di un incidente stradale è prematuramente scomparso Bara Diop, classe 2000, che per tanti anni ha vestito i nostri colori. Lo ricordiamo con profondo affetto e ci stringiamo al dolore della famiglia".

L'Asd di via Verdi rivolge un pensiero anche a Ismaila Cissé e ai suoi famigliari

L'altra vittima, Ismaila Cissé, abitava a Cornaredo dopo aver vissuto a Magenta. Il Vela Mesero rivolge un pensiero anche a lui e ai suoi cari:

"Le nostre più sentite condoglianze vanno anche alla famiglia di Ismaila Cissé, altro ragazzo che è venuto a mancare a seguito dell'incidente".

Una raccolta fondi per portare in Senegal, sua terra d'origine, la salma di Bara

Intanto gli amici di Bara hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia a portare la salma del giovane in Senegal, in modo da poterlo seppellire nella loro terra d'origine. In poche ore sono già stati raccolti oltre 8mila euro. Chi volesse contribuire può trovare la campagna su GoFundMe digitando "Funerale Bara Diop".