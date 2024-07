Auto ribaltata sulla provinciale: due i ragazzi morti

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale di Casorezzo, avvenuto alle 4 di ieri, domenica 28 luglio, lungo la Sp149: salgono a due i ragazzi morti.

Tragedia a Casorezzo: due i ragazzi morti

Il primo a perdere la vita sul colpo è stato Ismaila Cissé, 23 anni, residente a Cornaredo; dei due coetanei che si trovavano in auto con lui, uno è stato portato in codice rosso al Policlinico di Milano, l'altro in codice giallo all'Humanitas di Rozzano. In serata la tragica notizia: Diop Modou Bara, 24 anni, nato a Magenta e residente a Inveruno, si è spento in un letto dell'ospedale milanese. La Procura della Repubblica di Milano, nella persona del pm di turno Giovanna Cavalleri, ha disposto che la salma sia tenuta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l'autopsia.

Entrambi viaggiavano come passeggeri della Clio

Sia Cissé che Bara viaggiavano come passeggeri della Renault Clio, alla guida si trovava l'amico 22enne che si trova tuttore ricoverato a Rozzano. Cissé è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre Bara e il conducente sono rimasti incastrati all'interno del mezzo e sono stati i Vigili del fuoco (sul posto gli uomini del distaccamento di Legnano e i pompieri volontari di Inveruno) a estrarli dalle lamiere. A effettuare i rilievi sono stati i Carabinieri della Stazione di Busto Garolfo, tuttora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.