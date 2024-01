Addio all'ex assessore Francesco Proverbio

Francesco Proverbio è stato assessore a Cerro Maggiore per due mandati elettorali.

Francesco Proverbio, politica in lutto

La politica di Cerro Maggiore è in lutto: in queste ore è venuto a mancare Francesco Proverbio, assessore comunale per due mandati amministrativi (dal 1995 al 1999 e dal 1999 al 2004) con delega al Commercio, Industria, Artigianato, Viabilità e Polizia locale.

I funerali

L'ultimo saluto all'ex assessore sarà sabato 13 gennaio 2024, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano alla presenza del gonfalone e delle autorità comunali.