"Coinvolgere in sport e sociale i nostri studenti"

Coinvolgere gli studenti di Settimo Milanese in attività sportive e sociali.

Sport e sociale

Monitorare il flusso dei ragazzi che non praticano attività extrascolastiche e mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione del Comune al fine di coinvolgerli nella vita sportiva e/o sociale della comunità. La proposta, presentata dai consiglieri di opposizione Ruggiero Delvecchio (Oltre – Forza Italia) e Luca Bulciaghi (Lega) sottoforma di emendamenti al bilancio, è stata sostanzialmente accolta dalla maggioranza nel Consiglio comunale di lunedì sera.

Bilancio comunale

“Alla fine abbiamo ritirato gli emendamenti vista l’apertura manifestata su questo tema – sottolinea il consigliere Delvecchio -. A Settimo circa il 20% degli studenti non pratica nessuna attività sportiva, musicale o sociale e, secondo noi, è importante capire i motivi. Se alla base di questo ci sono problemi economici da parte delle loro famiglie, è chiaro che la politica deve intervenire con strumenti efficaci. Coinvolgere i ragazzi dando loro modo di fare sport o comunque attività extrascolastiche è fondamentale per la loro crescita sana soprattutto dal punto di vista sociale”.

Incontri specifici

Delvecchio ha, quindi, proposto, incontri specifici per capire lo stato sociale del ragazzo e incentivarne la partecipazione: “Chiediamo poi di portare in Consiglio comunale una relazione dettagliata sulle cause e le politiche messe in campo al fine di rendere sempre più ampio il coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive e non solo”.