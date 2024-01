Si muove il centrodestra a Marcallo con Casone in vista delle prossime elezioni amministrative che in primavera chiameranno alle urne i cittadini per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale.

Elezioni a Marcallo, la Lega incontra Fratelli d'Italia

Il sindaco uscente Marina Roma della Lega lo scorso dicembre, prima della pausa natalizia, ha tenuto un primo incontro con il rappresentante del Circolo locale di Fratelli d’Italia Roberto Ceruti. Roma ha comunicato la disponibilità a valutare una possibile alleanza elettorale.

Un incontro storico dal momento che il paese è guidato da 25 anni dal Carroccio con una lista monocolore e che per la prima volta, potrebbe quindi aprire ad un'alleanza politica estendendo ad altre anime politiche del centrodestra.

Le parole del primo cittadino

«A Marcallo con Casone si vive una lunga tradizione di amministrazione monocolore ma ad oggi si è aperti al dialogo con altre realtà locali sia politiche, in linea con la storia regionale e nazionale, che civiche. Per continuare a rispondere al meglio alle esigenze del paese dopo tanti anni è naturale pensare di coniugare il rinnovamento della squadra con l’esperienza e la solida storia di buon governo. Noi della Lega partiamo da un nucleo storico al quale, in questi ultimi anni, si è affiancato un gruppo civico formato da giovani e da persone nuove slegate dai partiti che durante questo mandato si sono date da fare con impegno e coinvolgimento attivo, guidate dal sano entusiasmo di fare per il paese», ha sottolineato Roma.

L’incontro di dicembre al quale ha partecipato il Sindaco su invito di Ceruti di FdI è stato cordiale, rispettoso e trasparente. Dopo l’apertura della Lega, si vedrà se questi primi tentativi di intesa si concretizzeranno o meno.