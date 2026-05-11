Addio ad Alberto Turturiello: “Continuerà a vivere nelle opere che ha lasciato”

San Giorgio su Legnano piange la scomparsa di Alberto Turturiello, già vicesindaco del paese ed ex coordinatore cittadino di Forza Italia.
Alberto Turturiello si è spento a 83 anni: oggi il funerale
Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 11 maggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta (in via Manzoni 25) e sarà preceduto dalla recita del Rosario, a partire dalle 14.
Il cordoglio del coordinamento cittadino di Forza Italia
A esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Turturiello è il coordinamento cittadino di Forza Italia, che lo ricorda così:
“Alberto Turturiello ha dedicato gran parte della propria vita al servizio di San Giorgio su Legnano, distinguendosi per senso del dovere e autentica passione civica. Il suo impegno in Forza Italia è sempre stato radicato in una visione concreta: migliorare le condizioni di vita dei cittadini con tenacia e umiltà, al di là di ogni carica istituzionale. Numerose le opere che testimoniano il suo lascito. Tra i risultati più significativi del suo operato: la piattaforma ecologica, che ha migliorato sensibilmente la gestione dei rifiuti urbani; il nuovo acquedotto, infrastruttura essenziale realizzata a beneficio dell’intera comunità, a garanzia di un servizio idrico moderno e affidabile per tutti i cittadini; le case comunali, intervento di grande rilevanza sociale volto a garantire soluzioni abitative dignitose alle famiglie più vulnerabili”.
“Continuerà a vivere nel cuore della comunità”
Il coordinatore cittadino di Fi Francesco Nuccio conclude:
“Il gruppo di Forza Italia San Giorgio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Turturiello, ai suoi cari e a quanti hanno lavorato al suo fianco. La sua figura resterà un esempio per chiunque intenda fare politica al servizio della propria comunità. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle opere che ha lasciato e nel cuore di questa comunità”.