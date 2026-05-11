Addio ad Alberto Turturiello: “Continuerà a vivere nelle opere che ha lasciato”

Ex vicesindaco ed ex coordinatore cittadino di Forza Italia, si è spento a 83 anni. Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 11 maggio, alle 14.30.

San Giorgio su Legnano piange la scomparsa di Alberto Turturiello, già vicesindaco del paese ed ex coordinatore cittadino di Forza Italia.

Alberto Turturiello si è spento a 83 anni: oggi il funerale

Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 11 maggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta (in via Manzoni 25) e sarà preceduto dalla recita del Rosario, a partire dalle 14.

Il cordoglio del coordinamento cittadino di Forza Italia

A esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Turturiello è il coordinamento cittadino di Forza Italia, che lo ricorda così:

“Alberto Turturiello ha dedicato gran parte della propria vita al servizio di San Giorgio su Legnano, distinguendosi per senso del dovere e autentica passione civica. Il suo impegno in Forza Italia è sempre stato radicato in una visione concreta: migliorare le condizioni di vita dei cittadini con tenacia e umiltà, al di là di ogni carica istituzionale. Numerose le opere che testimoniano il suo lascito. Tra i risultati più significativi del suo operato: la piattaforma ecologica, che ha migliorato sensibilmente la gestione dei rifiuti urbani; il nuovo acquedotto, infrastruttura essenziale realizzata a beneficio dell’intera comunità, a garanzia di un servizio idrico moderno e affidabile per tutti i cittadini; le case comunali, intervento di grande rilevanza sociale volto a garantire soluzioni abitative dignitose alle famiglie più vulnerabili”.

“Continuerà a vivere nel cuore della comunità”

Il coordinatore cittadino di Fi Francesco Nuccio conclude:

“Il gruppo di Forza Italia San Giorgio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Turturiello, ai suoi cari e a quanti hanno lavorato al suo fianco. La sua figura resterà un esempio per chiunque intenda fare politica al servizio della propria comunità. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle opere che ha lasciato e nel cuore di questa comunità”.