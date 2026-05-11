Lutto

Addio ad Alberto Turturiello: “Continuerà a vivere nelle opere che ha lasciato”

Ex vicesindaco ed ex coordinatore cittadino di Forza Italia, si è spento a 83 anni. Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 11 maggio, alle 14.30.

Addio ad Alberto Turturiello: “Continuerà a vivere nelle opere che ha lasciato”

San Giorgio su Legnano · 11/05/2026 alle 11:42

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San Giorgio su Legnano piange la scomparsa di Alberto Turturiello, già vicesindaco del paese ed ex coordinatore cittadino di Forza Italia.

Alberto Turturiello si è spento a 83 anni: oggi il funerale

Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 11 maggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta (in via Manzoni 25) e sarà preceduto dalla recita del Rosario, a partire dalle 14.

Il cordoglio del coordinamento cittadino di Forza Italia

A esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Turturiello è il coordinamento cittadino di Forza Italia, che lo ricorda così:

“Alberto Turturiello ha dedicato gran parte della propria vita al servizio di San Giorgio su Legnano, distinguendosi per senso del dovere e autentica passione civica. Il suo impegno in Forza Italia è sempre stato radicato in una visione concreta: migliorare le condizioni di vita dei cittadini con tenacia e umiltà, al di là di ogni carica istituzionale. Numerose le opere che testimoniano il suo lascito. Tra i risultati più significativi del suo operato: la piattaforma ecologica, che ha migliorato sensibilmente la gestione dei rifiuti urbani; il nuovo acquedotto, infrastruttura essenziale realizzata a beneficio dell’intera comunità, a garanzia di un servizio idrico moderno e affidabile per tutti i cittadini; le case comunali, intervento di grande rilevanza sociale volto a garantire soluzioni abitative dignitose alle famiglie più vulnerabili”.

“Continuerà a vivere nel cuore della comunità”

Il coordinatore cittadino di Fi Francesco Nuccio conclude:

“Il gruppo di Forza Italia San Giorgio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Turturiello, ai suoi cari e a quanti hanno lavorato al suo fianco. La sua figura resterà un esempio per chiunque intenda fare politica al servizio della propria comunità. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle opere che ha lasciato e nel cuore di questa comunità”.

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