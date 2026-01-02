Addio a Roberto Martegani, storico e amato imprenditore di San Giorgio su Legnano.

Addio a Roberto Martegani

Paese in lutto per la scomparsa di Roberto Martegani, storico e amato imprenditore di San Giorgio su Legnano. Lui il proprietario della famosa azienda (che porta il suo nome) che si occupa di impianti idrotermosanitari con sede in via Garibaldi. Aveva 67 anni.

L’ultimo saluto

Martegani, che lascia la moglie Marzia, le figlie Mara, Dana e i parenti tutti, sarà salutato con i funerali che saranno domani, sabato 3 gennaio 2026 alle 14.30 (il Rosario sarà alle 14.10) nella chiesa parrocchiale di San Giorgio su Legnano. La salma riposa nella casa funeraria Athena di via Sant’Anna 2 a Parabiago.