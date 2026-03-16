Originaria di Parabiago, la donna aveva vissuto a San Vittore Olona dove aveva gestito col marito la biglietteria nel centro del paese. Forte il suo aiuto a Parrocchia e San Vincenzo

Addio a Rebecca Repossini, aveva 103 anni: originaria di Parabiago, era ospite dalla Casa Famiglia di San Vittore Olona.

Addio a Rebecca Repossini, aveva 103 anni

Si è spenta Rebecca Repossini: la donna aveva 103 anni. La donna, originaria di Parabiago, è venuta a mancare alla Casa Famiglia di San Vittore Olona, Rsa nella quale era ospite da anni e dove aveva festeggiato i suoi compleanni da record. A San Vittore Olona era molto conosciuta in quanto, dopo l’infanzia trascorsa a Vaprio D’Adda dove si era trasferita con la famiglia per un certo periodo, ci aveva vissuto: insieme al marito Mario aveva gestito la biglietteria che si trovava nel centro del paese. Forte l’impegno nel sociale, con il suo aiuto, ad esempio, per la Parrocchia e la San Vicenzo.

Il suo carattere

Così come avevano ricordato dalla casa di riposo, Rebecca era sempre stata una donna con “energia, determinazione ed esempio di forza e tenacia per tutti”.