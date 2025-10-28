Un traguardo davvero speciale per la signora Rebecca Repossini, che nei giorni scorsi ha spento 103 candeline circondata dall’affetto degli Operatori e dei Residenti Casa Famiglia di San Vittore Olona.

Nonna Rebecca ha spento 103 candeline

“Rebecca, con la sua energia e determinazione, è un esempio di forza e tenacia per tutti noi. Tra sorrisi, applausi e abbracci – sottolinea Silvia Sartori, Coordinatrice della Casa Famiglia- abbiamo voluto esprimere e condividere la nostra gioia per questo appuntamento straordinario di vita”.

I festeggiamenti proseguiranno anche durante questa settimana, in occasione della tradizionale Festa di Compleanno per tutti gli Ospiti che celebrano i compleanni nel mese di ottobre. “Noi crediamo che le nostre Case Famiglia siano luoghi speciali dove rinnovare l’amicizia e i legami familiari e sociali e dove sia sempre possibile sorridere, anche nelle esperienze che caratterizzano queste comunità. Grazie dunque a Rebecca –sottolinea l’Equipe animativa- perché la sua testimonianza di vita ci incoraggia sempre ad essere protagonisti, nel dare serenità, nell’esprimere una buona parola, per confermare la bellezza in qualunque momento e luogo”.