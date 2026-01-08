Lutto nel Legnanese per la scomparsa di Orazio Mondo, storico imprenditore del settore automobilistico molto conosciuto in zona, spentosi mercoledì mattina a 75 anni.

Addio a Orazio Mondo, storico imprenditore automobilistico

Residente a San Giorgio su Legnano, da oltre mezzo secolo era titolare di un’attività di commercio e riparazione d’auto – la Fratelli Mondo – in via Torquato Tasso a Legnano. Un’impresa famigliare, fondata nel 1972, che vede impegnati anche i figli di Mondo (avuti con la moglie Renata Pastore, 71 anni): Mariella, 50 anni, Monica, 47, e Giuseppe, 46.

Originario di Caltanissetta in Sicilia, l’uomo si era trasferito al Nord a 11 anni: nonostante la giovane età aveva già le idee chiare e un’autentica passione per le auto e i motori. «Papà ha fatto il meccanico per tutta la vita – racconta la figlia maggiore – Quasi sempre in proprio tranne una piccola parentesi in Germania, dai 16 ai 21 anni, come responsabile d’officina. Rientrato a Legnano, ha aperto la concessionaria lì dov’è ancora oggi. Oltre a venderle e a ripararle, papà le auto le collezionava: amava quelle d’epoca e ne aveva diverse, che restaurava da solo, con una predilezione per Maserati e Ferrari. Per lui erano cose vive: non le lasciava in garage, ma le guidava spesso e volentieri».

Mondo è stato tra l’altro il fondatore della Scuderia storica Chiapparini (associazione di appassionati di auto e moto storiche nata nel 2006 e intitolata ad Angelo Renato Chiapparini, preparatore di auto molto conosciuto nell’Altomilanese), con la quale promuoveva iniziative benefiche in favore delle realtà sociali e di volontariato del territorio.