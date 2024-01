Addio a Franca Clivio, l'insegnante che trasformava in favole i racconti dei bimbi

San Giorgio su Legnano piange Franca Clivio, storica e amatissima ex insegnante spentasi a 71 anni.

Si è spenta Franca Clivio, ex maestra e volontaria per la promozione della lettura

Dopo aver insegnato alla primaria Rodari, aveva scelto di rimanere in mezzo ai bambini anche una volta raggiunta la pensione e per oltre dieci anni ha portato avanti come volontaria un progetto di animazione alla lettura e costruzione del libro alla scuola dell'infanzia Arcobaleno dei bimbi. In collaborazione con la collega Giovanna Truffarelli, docente della primaria, nel 2019 aveva dato alle stampe il libro "10 anni di storie: i bambini raccontano", progetto letterario vincitore della sezione "Racconti dalle scuole" alla settima edizione del Premio nazionale Letteratura italiana contemporanea bandito da Laura Capone Editore.

Insieme ai bambini di San Giorgio aveva scritto il libro "10 anni di storie"

All'epoca era stata la stessa Clivio a raccontarci com'era nata l'idea del libro:

"Nasce su suggerimento della mia collega Giovanna Truffarelli. Lo scorso anno, con la sua classe, ha partecipato alla sesta edizione dello stesso concorso in qualità di giuria nella sezione 'Racconti dalle scuole'. E lì è cominciato tutto. Allora avevo il ruolo di animatrice all’interno della sua classe alla primaria, e con i suoi alunni abbiamo inventato delle storie con le quali lei si è presentata al concorso e ha voluto che partecipassi anche io con gli altri miei racconti dei bambini della materna. Era il 31 marzo, me lo ricordo ancora, e la scadenza del concorso era imminente: fine aprile. Ho raccolto e riscritto le storie estrapolandole da alcuni libri realizzati nel corso degli anni insieme ai bambini, ho inviato tutto e dopo qualche giorno è arrivata la splendida notizia. Tutte le storie sono state poi pubblicate in un unico volume. Il libro è suddiviso in due parti per poter essere letto da tutti senza fatica. La prima parte è scritta in stampato maiuscolo per permettere ai bambini delle prime classi elementari di leggere le storie. La seconda parte del libro è invece scritta in stampato minuscolo, più adatto ai grandicelli".

In quell'occasione, con la maestra Franca avevamo approfondito anche il progetto di animazione alla lettura e costruzione del libro:

"Il progetto affronta una particolare tematica preventivamente concordata con le insegnanti e prevede una decina di incontri suddivisi in due fasi. Si parte sempre con il laboratorio di animazione alla lettura che è propedeutico all’ascolto, durante il quale leggo le storie e insieme ai bimbi gioco con la trame, in modo tale che possano comprendere appieno i ruoli di buoni e cattivi e la morale della storia per poi lasciar loro un ruolo più attivo. A un certo punto dico: 'Adesso tocca a voi!'. E nasce la storia. Loro immaginano, disegnano, ritagliano, incollano, e insieme creiamo le pagine e le pagine piano piano diventano un libro".

L'ultimo saluto è in programma per le 10.30 di domani in chiesa parrocchiale

Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 10 gennaio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta di via Manzoni.

Il sindaco: "Una grande perdita non solo per i suoi cari e i suoi bimbi, ma per tutto il paese"

A piangere Franca Clivio, oltre a colleghi, bambini (ed ex bambini) e famiglie, è anche il sindaco Claudio Ruggeri, che la ricorda così sulla propria pagina facebook:

"E' una grave perdita per il nostro paese e per i suoi cari. Franca Clivio ha fatto del suo mestiere una vocazione che ha portato avanti fino all'ultimo. Mancherai ai tuoi bambini, e anche a noi tutti".