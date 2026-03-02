Accoltella il compagno durante una lite.

Protagonisti della vicenda, avvenuta intorno alle 8 di oggi, lunedì 2 marzo, sono una donna russa di 68 anni e un uomo italiano di 71. Per la prima scatterà la denuncia a piede libero per lesioni, il secondo è stato portato al Pronto soccorso e dimesso con dieci giorni di prognosi.

È successo nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, a Cuggiono. Protagonisti della vicenda, avvenuta intorno alle 8, sono una donna russa di 68 anni e un uomo italiano di 71. Tra i due è scoppiato un diverbio, nel corso del quale la donna ha colpito il compagno all’addome con un coltello da cucina dalla lama di circa 30 centimetri.

L’uomo è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Buscate

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate, che hanno portato il 71enne all’ospedale di Legnano in codice giallo. Fortunatamente le ferite riportate dall’uomo erano superficiali e, dopo le medicazioni del caso, i medici lo hanno dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Per la donna scatterà la denuncia a piede libero per lesioni

Intanto i Carabinieri hanno recuperato l’arma e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La 68enne, presente in casa al momento dell’intervento dei soccorritori e dei militari, sarà denunciata per lesioni. Al momento è in osservazione al reparto di Psichiatria dell’ospedale di Legnano, dov’è stata accompagnata poiché in stato di agitazione psicomotoria.