A Cuggiono il secondo caso di Coronavirus

A Cuggiono si è registrato il secondo caso di Coronavirus: la conferma è arrivata oggi, martedì 10 marzo.

Il secondo caso

Dopo la conferma del primo caso avvenuta ieri, lunedì 9 marzo, oggi è arrivata la notizia del secondo cuggionese risultato positivo al test del Coronavirus. Anche in questo caso per la persona, che si trova in ospedale, sono partite tutti i protocolli.

Nessun allarme per i cittadini di Cuggiono, come quelli degli altri paesi. Le eventuali persone che sarebbero venute in contatto con la pesona contagiata saranno chiamate direttamente da Ats.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, i primi casi a San Giorgio, Nerviano, Busto Garolfo, Cuggiono, Arconate e Parabiago