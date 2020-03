Coronavirus, primo caso anche a Turbigo

Coronavirus, prima persona contagiata anche a Turbigo. L’annuncio del sindaco.

E’ il primo caso di Coronavirus a Turbigo, dopo i casi di contagio nel Legnanese e Castanese registratisi ieri. La notizia è stata data dal sindaco Christian Garavaglia: “Ho appena ricevuto una telefonata da parte di una persona di Turbigo che mi ha detto di aver fatto il tampone secondo le procedure ed è risultata positivo al Coronavirus – ha annunciato il primo cittadino – La persona sta bene, è in buone condizioni di salute, è in casa e ha già volontariamente evitato contatti negli ultimi giorni con altre persone e quindi è già in isolamento. Chiedo cortesemente a tutti i concittadini di rispettare la normativa: evitare gli spostamenti se non per motivi di lavoro e di salute o per altre importanti necessità. Chiedo collaborazione, il Comune c’è, stiamo facendo un buon lavoro, siamo attenti e attivi ma la collaborazione da parte di tutti in questo momento è fondamentale”.

