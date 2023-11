50enne investito in bicicletta: è stato trasportato in ospedale

Un uomo di 50 anni è stato investito a Ozzero questo pomeriggio, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta: è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

50enne investito in bicicletta a Ozzero

Incidente questo pomeriggio intorno alle 16 lungo la Sp52 a Ozzero: l'uomo è stato urtato da un'auto e sbalzato a 5 metri di distanza. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'automedica oltre che ai carabinieri. Dopo le prime valutazioni del caso è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano.