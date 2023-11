Incidente sul lavoro a Rho oggi, 22 novembre: ferito un uomo di 38 anni che è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

Incidente sul lavoro: operaio trasportato in codice rosso

Stava lavorando alla ristrutturazione di una casa quando per cause ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Rho si è ferito a una mano. Sul posto sono arrivate ambulanza, automedica e l'uomo è stato portato all'ospedale di Rho.

Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell'infortunio.