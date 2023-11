Abbiategrasso: la truffa delle multe false

In città piovono multe agli automobilisti, ma sono false, si tratta di una truffa. Molti cittadini di Abbiategrasso sabato mattina 18 novembre 2023 hanno trovato un tagliandino con lo stemma del Comune con la notifica di un’infrazione sul parabrezza dell’auto. Inquadrando il codice Qr c’è l’invito a inserire i dati della carta di credito.

La cosa strana è che se un automobilista segue tutta la procedura e paga subito la sanzione spende solo 5 euro, una somma troppo irrisoria per un divieto di sosta e qualcuno si è insospettito.

Una vera truffa per esperti di informatica, la notizia nel giro di poche ore è arrivata negli uffici del Comune, che subito ha avvisato i cittadini con una nota chiara:

“Si informano i cittadini in merito a una situazione che è venuta recentemente alla nostra attenzione: la distribuzione di sanzioni false sul territorio comunale – precisa - L'Amministrazione Comunale desidera chiarire in modo inequivocabile la propria estraneità a tali azioni e ribadire il suo impegno per garantire trasparenza e correttezza nelle pratiche amministrative. Nel rispetto dei diritti dei cittadini e a tutela della loro integrità, chiediamo la collaborazione di tutti nel segnalare immediatamente qualsiasi sospetto di irregolarità alle autorità competenti”.