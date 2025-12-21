20 grammi di cocaina, arrestato irregolare

Nuovo arresto per spaccio della Polizia Locale di Cornaredo dopo quello di venerdì scorso.

A Cascina Croce

Nella serata di mercoledì, a Cascina Croce, in un’area segnalata per spaccio di sostanze stupefacenti, equipaggi in borghese del Nucleo Investigativo della Polizia Locale di Cornaredo hanno individuato una Fiat Grande Punto, con a bordo un immigrato irregolare, di nazionalità albanese di 26 anni, senza fissa dimora.

Polizia locale Cornaredo

L’uomo, già attenzionato dal Comando cornaredese, all’atto del controllo ha opposto resistenza agli operanti con cui c’è stata una colluttazione, senza feriti alcuni.

Immediata la perquisizione veicolare e personale sul posto che ha portato al ritrovamento di 20 grammi di cocaina circa suddivisa in dieci dosi.

Spaccio e resistenza

L’uomo dai controlli risulta entrato clandestinamente nell’area Schengen nel maggio 2025: è stato tratto in arresto dalla Polizia Locale di Cornaredo per i reati di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattina del 18 dicembre è stato convalidato l’arresto e, al cittadino, è stata applicata la misura di del divieto di dimora nel Comune di Milano.