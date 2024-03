14enne rapinato, presi i colpevoli: sono un 17enne una 22enne

14enne rapinato a Legnano: presi i due giovanissimi responsabili.

14enne rapinato, svolta nelle indagini

Era stato avvicinato da due giovani che erano riusciti poi a scappare con la catenina che aveva al collo. Ora la Polizia di Stato di Legnano ha risolto il caso: i due responsabili sono un 17enne e una 22enne, entrambi residenti nel Legnanese. Il fatto era accaduto il 13 febbraio 2024. Vittima della rapina era stato un 14enne che si trovava in Piazza Monumento, a Legnano. Il giovanissimo era stato avvicinato da due ragazzi, appunto il 17enne e la 22enne: prima era stato preso per le spalle, poi costretto a fare un balletto con la ragazza, un modo per distrarlo così che il 17enne gli ha preso la collanina. I due poi si erano dati alla fuga. Per il 14enne, medicato poi in ospedale, prognosi di due giorni.

Le indagini

La Polizia di Stato aveva subito dato il via alle indagini. Prezioso il contributo arrivato dall'analisi delle immagini di videosorveglianza che hanno "catturato" i tratti somatici dei due rapinatori, compresi anche i fotogrammi in cui il 17enne si era tolto il giubbotto per meglio nascondere la refurtiva. Le fotografie dei due giovani erano state poi diffuse alle volanti impegnate nei controlli in città: in questo modo i poliziotti hanno rintracciato due giovani che assomigliavano molto ai due rapinatori, per poi appurare che si trattava davvero di loro. Il 17enne è stato segnalato alla Procura dei minori di Milano, la 22enne è stata denunciata.