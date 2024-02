Rapinatore del McDonald's "incastrato" dalle immagini sui social

Denunciato il rapinatore del McDonald's di Legnano: tradito dalle immagini postate sui social.

Rapinatore del McDonald's incastrato dal social

E' stato individuato e denunciato l'uomo che domenica 11 febbraio 2024 aveva commesso una rapina all'interno del McDonald's di Viale Cadorna a Legnano. La Polizia di Stato ha infatti indagato in stato di libertà un 40enne, italiano, presunto autore del colpo, rapina da lui confessata. Le indagini del commissariato sono state articolate e hanno permesso agli agenti di ricostruire la dinamica di quanto accaduto all'interno del fast food legnanese, dove l'uomo si è presentato armato di pistola e facendosi consegnare 300 euro dai cassieri.

Il ruolo delle telecamere e dei social

Fondamentali nelle indagini sono state le prime testimonianze raccolte sul posto dai poliziotti così l'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza privati e comunali. E' così che la Polizia è risalita all'auto che il 40enne aveva utilizzato per darsi alla fuga. Il rapinatore, durante il colpo, aveva il volto coperto da uno scaldacollo e in testa aveva un berretto: pistola in mano, aveva intimato alle cassiere di consegnargli il denaro, per poi puntarla al fianco di una e poi contro le spalle di un'altra. Le due cassiere, spaventate, non erano state pronte a consegnare i contanti così il 40enne si è impossessato della cassa, contenente circa 300 euro. Poi la fuga, dirigendosi in via Morganti e poi in via Pirandello, venendo inseguito per un breve tratto di strada da un addetto alle pulizie del locale.

Le immagini delle telecamere hanno permesso agli uomini del commissariato di ricostruire tutto il percorso in auto del fuggitivo, risalendo alla targa della vettura e, quindi, all'intestatario. Sempre i poliziotti, approfondendo le ricerche anche mediante i social network risalendo al profilo del 40enne, hanno lì trovato alcune sue foto che lo ritraevano con gli stessi vestiti utilizzati il giorno della rapina.

Il 40enne, risultato poi essere un cliente del fast food, è stato poi riconosciuto anche dalle cassiere.