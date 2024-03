Rapinato del cellulare mentre cammina per strada: è successo a Legnano.

Rapinato del cellulare

Tutto è successo in pochi istanti, alle prime luci dell'alba. L'uomo, 50 anni, stava infatti camminando lungo la via 20 Settembre di Legnano, intorno alle 5.30 della mattina di oggi, lunedì 4 marzo 2023. Il 50enne, residente in città, è stato avvicinato da due tizi, probabilmente stranieri e non armati, che sono riusciti a farsi consegnare il telefonino che l'uomo aveva con lui. Uomo che ha cercato di reagire, ma i due sono riusciti a prendergli il cellulare e fuggire a gambe levate.

Le indagini

Sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato, insieme ad un'ambulanza della Croce rossa. Il 50enne non era ferito, sono un po' spaventato per l'accaduto. Per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale, intanto gli uomini del commissariato stanno proseguendo nelle indagini per rintracciare i due fuggitivi.