Nuova pista ciclabile, nuova illuminazione e nuove piantumazione della zona a Nord della ferrovia a Vittuone: queste alcune delle opere realizzate fino ad ora.

Vittuone, la zona a Nord della stazione ha cambiato volto

In questi ultimi mesi gli abitanti della parte di paese che sta a Nord della ferrovia sono stati diretti e privilegiati spettatori dei lavori eseguiti con lo scopo di migliorare e rendere meglio fruibile la zona.

Ciò che è già stato completato rende oggi questi spazi più vivibili e molto più piacevoli alla vista.

La costruzione della nuova pista ciclopedonale è l'aspetto più evidente ma c'è anche l’installazione della pubblica illuminazione completamente ammodernata, il rinnovo della piantumazione a lato di via Gandhi e le nuove asfaltature e relativa segnaletica delle strade che servono il quartiere.

Cosa verrà realizzato nel 2025

A completamento della riqualificazione della zona nel corso del 2025 è prevista la riqualificazione del “Parco delle Mamme”, la realizzazione di un varco per il controllo dei transiti sulla via Cadorna e la relativa videosorveglianza nei due punti di cui sopra.

Le caratteristiche del percorso ciclopedonale, con il rialzo della pavimentazione al fine di rendere fruibile il piano stradale in modo ottimale, senza avvallamenti e rigonfiamenti che possano in qualche modo ostacolare il percorso rendono possibile spostarsi sia a piedi, sia in bicicletta, sia in carrozzina o con passeggino.

La nuova illuminazione e le nuove piante

Anche i lavori di rifacimento della pubblica illuminazione che hanno interessato la zona sono oramai conclusi e ne hanno cambiato l’aspetto: camminare o pedalare in quel tratto è oggi molto più piacevole e sicuro ed il nuovo asfalto riflette questa percezione anche sul traffico veicolare.

È però sulla piantumazione di via Gandhi che risulta necessario dettagliare maggiormente, in particolar modo sulla scelta delle essenze messe a dimora: trattasi del “PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER”, un albero ornamentale molto decorativo con molteplici doti che vanno dal valore estetico che riveste in tutte le stagioni, alla semplicità di coltivazione.

Si tratta di un’essenza scelta e selezionata, seguendo specifici indirizzi agronomici, da Regione Lombardia e da E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), in particolare per la particolare adattabilità della pianta al freddo e alla siccità, importante dote, visto il clima attualmente stabilitosi anche alle nostre latitudini, nonché per la sua resistenza a parassiti come i cerambicidi (tra cui la Anoplophora chinensis, nota come tarlo asiatico). È, inoltre, ideale per costeggiare i viali e i parcheggi dato che non presentano un apparato radicale invasivo (che è la causa della distruzione dei marciapiedi).

Non si tratta quindi di una scelta casuale, bensì di una soluzione ragionata e scelta da esperti del settore a livello delle apposite Istituzioni che fanno capo a Regione Lombardia.

I lavori che si eseguiranno nel 2025

Il 2025 vedrà poi, come accennato, il completamento dei lavori di sistemazione della zona con la riqualificazione del Parco delle Mamme (messa in sicurezza, sostituzione panchine, irrigazione e videosorveglianza) e con l’installazione di un varco di controllo accessi, nell’ambito del progetto globale che sta interessando tutto il nostro paese con i nuovi lampioni, la videosorveglianza e, appunto, i varchi, i pannelli informativi ed i totem interattivi.

Passo dopo passo gli interventi che l’Amministrazione Comunale si era prefissata di mettere in atto sul territorio vittuonese sono ormai ben visibili e, nel corso del 2025, si estenderanno su molte altre realtà, fra le quali la riapertura del teatro Tresartes - che è pure stato oggetto di importanti ristrutturazioni e messa in sicurezza - e l’inizio dei lavori per la riapertura del Centro Sportivo, piscina e palazzetto inclusi, al fine di offrire rinnovati servizi alla Cittadinanza per svago, cultura e tempo libero.