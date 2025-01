Patrizio Donati trovato morto, stabilita la data dei funerali

Patrizio Donati, il veterinario trovato morto nel giardino della sua villa a Cerro Maggiore: mercoledì 22 gennaio 2025 il funerale.

Patrizo Donati, decisi i funerali

E' stata decisa la data dei funerali di Patrizio Donati, il noto veterinario 72enne trovato senza vita nel suo giardino di casa nel pomeriggio di domenica 19 dicembre 2025 con sul corpo ferite causategli dai suoi cani (anche se gli animali potrebbero non c'entrare con la morte). La salma dell'uomo riposa ora alla casa funeraria Giardino degli angeli di via Per Canegrate 12 a Legnano e l'ultimo saluto sarà mercoledì 22 gennaio 2025 alle 15 sempre nella medesima struttura.

L'accaduto

Quanto accaduto all'uomo resterà molto probabilmente un mistero. Come noto infatti il corpo di Donati è stato trovato a terra: sulla testa, collo e braccio vi erano profonde ferite causate da morsi dei suoi cani (allevava alani) ma non ci sono testimoni nè è stata disposta l'autopsia.