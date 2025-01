Famoso veterinario trovato morto in giardino

Famoso veterinario trovato morto nel giardino della sua villa a Cerro Maggiore. Sul corpo ferite dei suoi cani.

E' stato trovato senza vita nel suo giardino. E' finita così la vita di Patrizio Donati, 72 anni, storico veterinario residente in via San Clemente a Cerro Maggiore. Nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio 2025, il corpo dell'uomo è stato trovato riverso nel cortile della sua abitazione, una grande villetta che si affaccia lungo la strada che conduce all'ex discarica. Sul corpo vi erano delle ferite inferte dai suoi cani, degli alani, ma non è stato appurato se l'uomo sia stato aggredito prima o dopo la morte (potrebbe aver accusato un malore).

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica oltre ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Nulla da fare per l'uomo. Sul posto anche il Servizio veterinario di Regione Lombardia.