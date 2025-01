Rho e Garbagnate in controtendenza rispetto al dato italiano: stesse o addirittura più nascite rispetto all’anno precedente

Anche nel 2024 l’ospedale di Rho si è confermato un punto di riferimento per quanto riguarda le nascite nonostante il calo a livello nazionale. A Rho i bimbi nati nel 2024 sono stati 769 contro i 783, un calo minimo di sole 14 unità.

"Questo risultato è reso possibile dalla presenza di un reparto di Patologia Neonatale d’eccellenza"

«Siamo orgogliosi di aver mantenuto un numero stabile di neonati rispetto all’anno precedente, segno della fiducia che i genitori ripongono nel nostro Punto Nascita, diretto dal dottor Ambrogio Frigerio - afferma il dottor Salvatore Barberi, direttore del Dipartimento Materno-Infantile - Questo risultato è reso possibile dalla presenza di un reparto di Patologia Neonatale d’eccellenza, con un’equipe altamente qualificata pronta a gestire ogni complicanza, supportata da tecnologie all’avanguardia».

Da sempre il reparto di ginecologia e ostetricia è un fiore all’occhiello dell’ospedale di Rho

Da sempre il reparto di ginecologia e ostetricia è un fiore all’occhiello dell’ospedale di Rho. «Ciò che distingue il nostro Centro da altre strutture più grandi - ha concluso Barberi - è la possibilità di instaurare rapporti profondi e umani tra il personale sanitario e le famiglie. Un legame che si costruisce fin dalla gravidanza e che prosegue nei mesi successivi, rendendo l’assistenza più empatica e personalizzata». Dello stesso pensiero anche il primario Ambrogio Frigerio. «Nonostante le criticità legate alla carenza di personale sanitario in Lombardia, possiamo vantare un numero adeguato di professionisti in grado di rispondere alle necessità della nostra comunità, garantendo un’assistenza di qualità».

A Garbagnate aumento di fiocchi rosa e azzurri, 742 quelli nati nel 2024 contro i 702 del 2023

Se l’ospedale di Rho ha mantenuto un numero costante il nosocomio di Garbagnate, nell’anno appena conclusosi ha fatto registrare un aumento di fiocchi rosa e azzurri, 742 quelli nati quest’anno contro i 702 del 2023. Ospedale di Garbgnate che ha visto iniziare il nuovo anno con la nascita, subito nella giornata dell’1 gennaio, di Azaria e Samuele. «Sono simboli di speranza per un futuro migliore - afferma la dottoressa Luisa Muggiasca primaria del reparto di Ostetricia e Ginecologia - Per il 2025, il nostro impegno è di mantenere elevati standard assistenziali, continuando a sensibilizzare su temi cruciali legati alla salute materno-infantile. Tra le iniziative principali, proseguiranno i corsi di preparazione al parto, che offrono alle famiglie la possibilità di arrivare al momento del parto consapevoli e di instaurare un rapporto di fiducia con i professionisti che seguiranno la mamma e il bambino».

Anche nel 2025 non mancherà l’appuntamento con la Giornata Mondiale della Prematurità

Soddisfatto del lavoro svolto il dottor Marco Bosio direttore generale dell’Asst Rhodense. «Il 2024 ha confermato l’impegno della nostra azienda sanitaria nel garantire standard elevati di assistenza, a beneficio delle famiglie e dei neonati, con l’obiettivo di mantenere la sicurezza e il benessere di madre e bambino in ogni fase del percorso». Anche nel 2025 non mancherà l’appuntamento con la Giornata Mondiale della Prematurità, un evento che rappresenta un’occasione di riflessione e celebrazione per le famiglie, ma anche un momento importante per sensibilizzare la comunità. Proseguiranno inoltre gli incontri con i Medici di Medicina Generale sulle principali tematiche di interesse comune, al fine di favorire la sinergia tra ospedale e territorio.