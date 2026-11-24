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Taglio del nastro a Cuggiono per la panchina rossa realizzata dalle Tricoteuses nel Parco di Villa Annoni. Un’opera simbolica per dire basta alla violenza sulle donne.

I gesti concreti per dire basta alla violenza sulle donne

Da una parte la presenza delle scarpe rose sulle scale della villa, dall’altra l’inaugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale prevista per domani, martedì 25 novembre. Così Cuggiono ha lanciato il messaggio che prende le distanze e condanna femminicidi e violenze in generale. A realizzare l’arredo è stato il gruppo chiamato Tricoteuses, le magliaie cuggionesi rappresentate da Cristina Costariol. Arredo che è stato posizionato all’interno del parco della villa dove era presente, per l’occasione, anche la consigliera Jennifer Alice Di Carlo.

La violenza è una ferita che attraversa la nostra società

La violenza sulle donne non è una questione privata, non è un problema che riguarda qualcun altro. È una ferita che attraversa la nostra società e che, come comunità, abbiamo il dovere di riconoscere e contrastare. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune organizza infatti una serata per riflettere su questo tema. Serata che è in calendario per domani sera nella sala Gasparotto in villa Annoni dove si svolgerà una conferenza per informarsi, ascoltare, comprendere e contribuire a costruire una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla libertà.

Non solo la panchina ma anche l’appuntamento previsto per domani sera in Villa

Durante la serata, dopo i saluti istituzionali, ci saranno una lettura teatrale, un intervento sul tema della centralità della vittima, un approfondimento su quello che fa il Centro Antiviolenza, un intervento legale sui diritti delle donne e una testimonianza.