Via Colombo chiude al traffico per i lavori alla fognatura

Nuove chiusure stradali e modifiche viabilistiche a Legnano.

Via Colombo chiusa al traffico per due settimane

Dopo via dell’Amicizia, tocca a via Cristoforo Colombo chiudere al traffico veicolare per consentire la realizzazione di lavori di potenziamento della rete fognaria da parte di Cap Holding. Da lunedì 9 gennaio 2023 sino al 23 gennaio via Colombo sarà chiusa24 ore su 24 nel tratto compreso tra via Montanara e via Flora; il passaggio sarà consentito esclusivamente ai veicoli dei residenti, per i quali è istituito il doppio senso di circolazione.

Necessarie alcune variazioni alla viabilità: ecco quali

La chiusura comporta alcune variazioni alla viabilità: l’obbligo di proseguire dritto in piazza del Popolo per chi proviene dal sottopasso centrale; l’obbligo di svoltare a sinistra, di fermarsi e di dar la precedenza immettendosi in piazza del Popolo per i veicoli provenienti da via Montanara; l’inversione del senso di marcia in via Flora nel tratto fra la via Vespucci e la via Cristoforo Colombo, con l’obbligo per i veicoli che arrivano all’incrocio con via Colombo di proseguire dritto o di svoltare a sinistra