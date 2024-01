Via alla mostra sugli atleti del Campaccio

Il Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza l'esposizione fotografica "gli atleti del Campaccio 2023", che si terrà da giovedì 4 a mercoledì 31 gennaio 2024 nell'atrio del Comune.

Al centro degli scatti i protagonisti della Corsa Cross

Grazie al "reportage fotografico" di Pasquale Campolo, che ha seguito le varie fasi della corsa nel freddo gennaio 2023, molti dei partecipanti che hanno gareggiato nella "Corsa Cross" più famosa del nord Italia potranno riconoscersi e ricordare la propria presenza all'evento.

Dal passato al futuro: presto ci sarà l'edizione numero 67 della manifestazione

La mostra sarà anche occasione, per gli appassionati di questa specialità che la visiteranno, di rivivere le emozioni degli atleti e dei campioni che hanno seguito ed osservato nelle varie fasi della competizione. Forse non serve ricordarlo, ma il Campaccio è una competizione di profilo internazionale e di lunga storia, tanto che il 2024 ne proporrà la 67a edizione, che viene organizzata professionalmente dall'Unione Sportiva Sangiorgese, la quale ne cura i diversi aspetti come richiesto dalle competizioni internazionali.

La tradizione del Campaccio

Si tratta, lo ricordiamo, di uno degli eventi più importanti e prestigiosi del suo genere e che ha luogo in Italia, precisamente a San Giorgio su Legnano ed all'inizio dell'anno, una competizione inclusa nel circuito internazionale dei Cross Country Permit della World Athletics, la federazione internazionale dell'atletica leggera che si occupa di monitorare le federazioni nazionali e di organizzare le competizioni internazionali.

Una storia di campioni

Tra le immagini esposte si potranno ritrovare alcuni tra i migliori atleti di profilo internazionale perché alle gare, nelle diverse specialità, partecipano atleti di alta levatura, quali campioni olimpici e mondiali. Non deve quindi stupire che sul podio del Campaccio negli anni si sono alternati campioni italiani, come Gelindo Bordin, Gabriella Dorio e Paola Pigni, campioni etiopi, come Kenenisa Bekele e Muktar Edris, solo per citarne alcuni, assieme a campioni di molti altri paesi.

Le coordinate

La mostra si terrà nell’Atrio del Comune di San Giorgio su Legnano, in Piazza IV novembre 7, e sarà liberamente visitabile nei giorni e negli orari di apertura degli Uffici Comunali al pubblico fino alla fine del mese di gennaio.

Per informazioni: Graziano Bersan 379.1514002