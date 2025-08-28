Via alla festa patronale di Malvaglio: prevista la tappa dell'arcivescovo Delpini

PROPOSTE RELIGIOSE

La Festa patronale di San Bernardo a Malvaglio a Robecchetto con Induno è ormai ai nastri di partenza. Il ricco programma partirà giovedì 4 settembre, alle 21, con la messa che sarà presieduta dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Il programma dettagliato

L’occasione che vedrà la presenza di Delpini sarà quella del centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale. Venerdì, poi, spazio, alle 20.30, all’incontro con il vicario episcopale don Luca Raimondi. Sabato 6 ci sarà la cena in piazza, che sarà animata da Dream to dance con Chiara e Fabrizio. Alle 21, invece, sarà l’ora del concerto del Trio Laura Valeri con «Give peace a chance». Gli altri appuntamenti di riflessione e di festa culmineranno nella messa patronale di domenica 7 settembre, alle 9.30, e nella processione cittadina delle 20.30. Un ricordo particolare sarà rivolto a don Francesco Cameroni, scomparso 10 anni fa, durante l’Ufficio dei defunti di lunedì 8 settembre, alle 20.30, al cimitero.

La proposta culinaria per la cena di sabato 6 settembre

Il menù per la cena di sabato consiste in un antipasto, nel risotto con salsiccia, nel dolce e in acqua e vino. Le prenotazioni risultano essere disponibili al Bar Emma, Roma, al Panificio Codini, e si possono effettuare entro mercoledì 3 settembre. Durante l’intera manifestazione sarà aperto il Banco di beneficenza.