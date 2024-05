Via ai lavori di ampliamento del cimitero

Partiti i lavori di ampliamento del cimitero di Cuggiono che prevedono la costruzione di nuovi loculi.

Al cimitero arrivano i nuovi colombari

L’intervento viene realizzato da un operatore privato attraverso la formula della finanza di progetto, con oneri quindi a suo carico, per un investimento pari a 1.065.938 euro oltre Iva. Il nuovo complesso dei colombari viene realizzato in adiacenza dell’esistente nella zona nord del cimitero, e in questa ambito saranno anche riqualificati i servizi igienici esistenti.

Saranno realizzati 368 loculi

I nuovi blocchi loculi sorgeranno su un’area di circa 1.350 metri quadri. Il corpo di fabbrica si svilupperà su due piani di cui uno parzialmente interrato, costituito da due distinti blocchi di loculi opportunamente collegati tra loro da un porticato. Ogni piano ospiterà tre livelli di loculi, mantenendo l’analoga impostazione dei blocchi di colombari esistenti, e verrà così ricavato un numero complessivo di 368 loculi, precisamente 320 per tumulazione frontale e 48 per tumulazione laterale. La soluzione di realizzare loculi a tumulazione laterale è adottata al fine di permettere di allestirli facilmente a uso ossario, in caso di necessità.

Le modifiche alla viabilità

Per garantire la sicurezza stradale, arrecando il minor disagio possibile alla circolazione veicolare e pedonale, sono state introdotte dalla Polizia Locale delle modifiche alla viabilità della zona. Chiusura al traffico del tratto di via Villoresi fra strada comunale per Malvaglio e via delle Rimembranze; creazione di senso unico, con obbligo di svolta a sinistra, di via Villoresi nel tratto con accesso da via delle Rimembranze; creazione di senso unico, con obbligo di svolta a destra, nel tratto di via Villoresi con accesso da via Lazzaretto. I divieti resteranno in vigore fino alla fine di gennaio 2025.