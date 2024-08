Uno studio di fattibilità per la nuova farmacia

Dairago in futuro potrebbe dare il benvenuto a una farmacia comunale. Il Comune è infatti al lavoro su questo fronte.

In corso lo studio di fattibilità della nuova farmacia

Sono attualmente in corso gli studi di fattibilità dell’opera a cura della società di consulenze TradeLab, incaricata dall’Ufficio Tecnico del Comune a seguito dell’avvio di una procedura di gara, come stabilito dalla delibera di Giunta del 25 giugno.

«Una farmacia ogni 3.300 abitanti: è quanto stabilisce Regione Lombardia»

«Regione Lombardia stabilisce che in ogni comune vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che se questo numero viene superato almeno del 50 per cento possa essere autorizzata l’apertura di un’altra farmacia - spiega la sindaca Paola Rolfi - Poiché il nostro Comune ne conta quasi 6.400 una farmacia che affianchi quella già operativa non è solo un’opzione possibile ma si tratterebbe anche di un utile potenziamento di questo importante servizio».

«Dato a una società l’incarico di effettuare tutte le valutazioni del caso»

Pertanto, ha proseguito il primo cittadino, «considerato che occorrerebbe anche riprogettare la pianta organica delle farmacie di Dairago attraverso un’attività tecnico specialistica, abbiamo dunque chiesto agli uffici di dare a una società l’incarico di effettuare delle valutazioni in merito, per capire se l’apertura di una seconda farmacia a gestione comunale possa effettivamente diventare realtà. Tale valutazione, ovviamente, sarà anche economica e produrrà un piano economico-finanziario sulla base delle entrate del Comune e delle spese che questa attività comporterebbe per esso. Questo studio preliminare dovrebbe essere pronto per la fine di settembre».