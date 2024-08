Farmacia comunale Cornaredo, D'Urbano nomina il consiglio

Nei giorni scorsi il sindaco Corrado D’Urbano ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Farmacia Comunale di Cornaredo.

Azienda Farmacia Comunale

L'Azienda Farmacia Comunale di Cornaredo è la società comunale che gestisce due Farmacie site sul territorio del comune di Cornaredo, quella di via Ponti 29 a Cornaredo e quella di piazzetta Europa 11 di San Pietro all’Olmo.

Spetta al sindaco nominare, previa candidatura degli interessati, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione. Il precedente Cda è decaduto il 12 giugno, dopo la proclamazione del nuovo sindaco. Dopo il periodo di proroga per permettere l’insediamento della nuova amministrazione e procedere all’avviso per le candidature, D’Urbano ha compiuto nei giorni scorsi la scelta.

Le nomine di D'Urbano

Presidente è stati scelto l’avvocato Paolo Colombo, mentre componenti del consiglio di amministrazione sono Roberta Bernasconi e Chiara Tenconi.

«Rispetto al passato – sottolinea il sindaco – ho scelto anche una persona espressione della minoranza (Chiara Tenconi ndr). Questo perché, come primo criterio di valutazione, ho voluto tenere conto dei curricula e delle competenze professionali di tutti coloro che si sono candidati e non dell’appartenenza politica. Per quanto riguarda la presidenza, la mia scelta è ricaduta sull’avvocato Colombo anche in virtù della sua precedente esperienza politico-amministrativa come presidente del Consiglio comunale». Esperienza svolta nell’ultima giunta Bassani.

Roberta Bernasconi era invece candidata nella lista Lega alle ultime elezioni, Chiara Tenconi invece nella lista Domani in Comune che ha sostenuto la candidatura di Mario Barlocchi. Il precedente consiglio era composto da Nicola Fedeli quale presidente, Francesco Giubileo e Maria Teresa Marengo come consiglieri.