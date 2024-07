Un asilo nido per Cornaredo con i fondi Pnrr

Dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, oltre 850mila euro al Comune di Cornaredo per realizzare un nuovo asilo nido comunale.

Pnrr

Uno splendido regalo per il Comune di Cornaredo, con gli uffici ora all’opera per affidare lavori di progettazione varia.

Si tratta dei fondi che l’Unione Europea ha stanziato in via eccezionale nel corso della pandemia, e che ora il Governo «affida» agli enti locali per la trasformazione delle ingenti risorse in strutture e opere pubbliche.

Asilo nido

In attuazione del decreto del Ministero dell’Istruzione, infatti, lo scorso 15 maggio è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’adesione al finanziamento di asili nido da finanziare nell’ambito del Pnnr. Già il 15 maggio, allegato all’avviso pubblico, erano indicati una lunga serie di amministrazioni comunali definiti possibili destinatari del finanziamento. Fra questi anche il Comune di Cornaredo, quale potenziale beneficiario dell’importo massimo di 864mila euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido per 36 utenti nella fascia di età fra gli 0 e i 2 anni. Il 30 maggio gli uffici comunali hanno provveduto alla candidatura dell’ente, e il 23 giugno è stata pubblicata la graduatoria con gli interventi ammessi al finanziamento, in cui è stata confermata l’assegnazione dell’ingente contributo. L’intervento di realizzazione del nuovo asilo nido è stato prontamente inserito con variazione di bilancio nel Documento di programmazione 2024 2026 dalla neo insediata giunta comunale, e in queste settimane si è dato il via all’avviamento delle attività propedeutiche alla progettazione esecutiva dell’opera, in carico al Comune. Anche perché, trattandosi di fondi Pnnr, i tempi sono stringenti: entro il 31 ottobre di questo anno il cronoprogramma prevede l’assegnazione dei lavori, mentre le opere dovranno essere portate materialmente a termine entro il 31 marzo del 2026.

Corsa contro il tempo

E dunque non si perde tempo: il 15 luglio è stato affidato l’incarico professionale per l’esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione e contabilità relativa ai lavori per il nuovo asilo nido allo «Studiosps srl» di Vimodrone, per un importo di 165mila euro.

A questo si aggiungono poi l’affidamento dei servizio di valutazione acustica ambientale e architettonica, 6200 euro, 6mila euro per l’indagine geognostia e ambientale.

Già individuato anche il terreno dove far sorgere l’importante opera: la scelta è ricaduta sul terreno fra via Grazia Deledda e via Lea Garofalo.