La Focol Legnano dà il benvenuto a Giulia Corti: "Ora la rosa è al completo"

La Focol Legnano dà il benvenuto a Giulia Corti. Con il suo arrivo la rosa della squadra di pallavolo risulta essere al completo.

Una rosa al completo

"Adesso possiamo dirlo: la rosa della Fo.Co.L Legnano che affronterà la stagione 24/25 in Serie B1 è al completo. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Giulia Corti, ruolo opposto, classe 1997, che con il suo ingresso in squadra chiude ufficialmente il cerchio", così la società ha salutato il suo nuovo acquisto.

Il curriculum di Corti

Il nuovo posto2 biancorosso muove i primi passi nella pallavolo all'età di 7 anni, nel Luino Volley, prima di spostarsi a Busto Arsizio, sponda Yamamay, per poi concludere il percorso nel settore giovanile alla Scuola del Volley Varese. Nel 2018 Giulia si trasferisce a Garlasco, in B1, per poi affrontare due annate a Castellanza, in C, esperienza seguita da due avventure, sempre in C, con Cassano Magnago e Tradate, con cui conquista la Serie B2, disputata nell'ultimo campionato 23/24.

Le prime parola della giocatrice

Giulia Corti è entusiasta di cominciare questo nuovo capitolo della propria carriera:

"Conoscevo già la Fo.Co.L, della società strutturata e dei traguardi raggiunti negli anni. Ho parlato con l’allenatore e con alcuni componenti dello staff i quali mi hanno dato un’ottima impressione, confermando professionalità, passione, determinazione ed ambizione"

"Pronta a dare il massimo contributo per la prossima stagione"

"Quando ho ricevuto la proposta di far parte del roster ne sono rimasta subito entusiasta - prosegue Corti -, sono pronta a dare il massimo contributo per la prossima stagione. Mi ritengo un’atleta che si mette sempre in gioco, anche per nuove esperienze, sono convita che se si lavora sodo in palestra in un gruppo coeso i risultati si vedono nelle partite"

Il programma della squadra

Fra poco si comincia con la preparazione atletica, poi la preseason ufficiale e il 12 ottobre subito in campionato: