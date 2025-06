Uno speciale annullo postale per celebrare il gemellaggio Cuggiono-Herrin nel decimo anniversario

Uno speciale annullo filatelico a Cuggiono per celebrare il decimo anniversario del gemellaggio tra il Comune di Cuggiono e Herrin, cittadina dell’Illinois nella contea di Williamson (Usa).

Anche Poste Italiane celebra il gemellaggio Cuggiono-Herrin

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cuggiono, si svolgerà sabato 14 giugno in Villa Annoni, sede dell'Amministrazione comunale, dalle 11 alle 17 dove sarà attivato un servizio temporaneo al quale sarà possibile richiedere l’annullo filatelico, nel formato tondo, che riproduce in vignetta Villa Annoni, la storica villa neoclassica del primo Ottocento che accoglie dal 2007 il municipio cittadino.

Per l'occasione sono state realizzate due cartoline a tiratura limitata

Per l’occasione sono state realizzate due cartoline a tiratura limitata edite da Poste Italiane. Una riproduce "il monumento del minatore col bimbo che viene accompagnato a scuola", messaggio di emancipazione e speranza a ricordo di quanto fu duro il migrare in cerca di migliori condizioni di vita. L’altra raffigurante un murale del racconto figurato dell’emigrazione dei cuggionesi verso gli Stati Uniti, principalmente a Herrin, alla fine dell'Ottocento per lavorare nelle miniere di carbone.

Il gemellaggio fu ufficializzato il 7 luglio 2015 nella sala consiliare di Cuggiono e nella Town Hall di Herrin con la firma dei sindaci Flavio Polloni e Steve Frattini.

Disponibile anche il francobollo per i 50 anni del Parco del Ticino

Allo stand di Poste Italiane sarà possibile impreziosire le cartoline con il francobollo emesso il 26 settembre 2024 in occasione del 50esimo anniversario dell’istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino appartenente alla serie tematica "Il Patrimonio naturale e paesaggistico dedicato alla Giornata Mondiale della Natura", simbolo territoriale; inoltre, si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane selezionati per l’occasione: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato sarà disponibile a Magenta fino a metà agosto

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 14 giugno, sarà disponibile allo sportello filatelico di Magenta, in via Pusterla 33, per i 60 giorni successivi. Sarà poi depositato al Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

Nella foto di copertina: una delle cartoline a tiratura limitata edite da Poste Italiane in occasione del decimo anniversario del gemellaggio Cuggiono-Herrin